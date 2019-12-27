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  27 декабря 2019
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Самолет c 95 пассажирами потерпел катастрофу в Алматы: 12 человек погибли (видео)
Названы возможные причины крушения самолета в Алматы

CentralAsia (KZ) -  Следствие считает возможными причинами крушения самолета в Алматы техническую неисправность и ошибку пилотов, сообщил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

Самолет авиакомпании Bek Air перед взлетом дважды зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, после чего его накренило вправо, шасси в данный момент были убраны.

Один из пилотов погиб, второй находится в тяжелом состоянии в больнице. В основном погибли те пассажиры, которые сидели в носовой части самолета, сообщил Роман Скляр.

В больницы города Алматы после крушения самолета госпитализированы 53 пострадавших, из них 9 детей, информирует минздрав Казахстана.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.

По уточнённым данным, на борту находились не 95 пассажиров, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.

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