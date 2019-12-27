Имущество основателя финпирамиды «Ахмадбая» будет продано на электронном аукционе

CentralAsia (UZ) - Десяти объектов недвижимости и семь автомобилей, принадлежавших основателю финансовой пирамиды из Ташкентской области Ахмаду Турсунбаеву, известному в народу под именем «Ахмадбай», будут выставлены на аукцион Центром по организации электронных онлайн-аукционов.

Среди выставленных на аукцион транспортных средств имеется автомобиль марки Cadillac Escalade, начальная стоимость которого установлена в размере 1 миллиарда сумов (105 тысяч долларов).

Ранее сообщалось о том, что описаны 29 единиц недвижимого имущества и 8 автомобилей, которые принадлежали «Ахмадбаю». Проводятся меры по реализации имущества на аукционных торгах. Также имеются денежные средства, изъятые в период предварительного следствия.

В рамках «дела Ахмадбая» в общей сложности потерпевшими были признаны 11710 граждан. Причиненный ущерб составил более 386 млрд сумов (около 40,5 млн. долларов США).