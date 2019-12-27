Самолет Bek Air врезался в строящийся дом. К счастью, в нем никого не было, - замначальника ДЧС Алматы

CentralAsia (KZ) - Самолет врезался в строящийся дом. К счастью, в нем никого не было. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Алматы Ерлан Алибеков, передает корреспондент «Казинформ».

В ликвидации катастрофы задействовано от департамента ЧС Алматы и Алматинской области, ДП, нацгвардии, РОСО, центра медицины катастроф 776 человек и 119 единиц техники. Скорая медицинская помощь прибыла из Алматы - до 35 единиц.

«88 гражданам находящимся в самолете была оказана помощь по эвакуации. Врачи скорой медицинской помощи госпитализировали 42 человека. Из них - 8 детей. К счастью, не произошел взрыв топлива, который находился в самолете. В целях предотвращения возможного взрыва силами гражданской защиты было организовано предварительное боевое развертывание. Взрыва не было», - сообщил Ерлан Алибеков.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.

По уточнённым данным, на борту находились не 95 пассажиров, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.

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