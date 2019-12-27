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  27 декабря 2019
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Приговор в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай в КНР оставлен без изменений

CentralAsia (KZ) -  27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде, состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, сообщает пресс-служба МИД РК.

Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.

В заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР.

Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.

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