Приговор в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай в КНР оставлен без изменений

Казахстан, общество

14:53, 27 декабря 2019

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CentralAsia (KZ) - 27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде, состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, сообщает пресс-служба МИД РК.

Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений. В заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР. Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.