Приговор в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай в КНР оставлен без изменений
CentralAsia (KZ) - 27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде, состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении казахстанки Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, сообщает пресс-служба МИД РК.
Китайский суд оставил приговор о пожизненном лишении свободы без изменений.
В заседании приняли участие адвокаты, консул Посольства Казахстана в КНР.
Приговор суда вступает в силу по истечении 10 дней.