В Таджикистана ужесточат наказание за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане ужесточается наказание за умышленное заражение ВИЧ-инфекцией.

25 декабря маджлиси милли, верхней палатой парламента Таджикистана были одобрены поправки в Уголовный кодекс страны, согласно которым преднамеренное заражение ВИЧ/СПИД другого человека будет считаться тяжким преступлением.

После вступления в силу новых поправок в ст. 142 УК Республики Таджикистан ("развратные действия"), лиц, умышленно заражающих других граждан ВИЧ-инфекцией, ждет суровое наказание - от 8 до 10 лет колонии, сообщил в беседе с Радио Озоди Каноатшо Лоикзода, член верхней палаты таджикского парламента. По его словам, если преступление совершено чиновником, то после отбытия срока он лишится права занимать в течение пяти лет государственные должности.

В настоящее время, согласно ст. 125 УК Республики Таджикистан, «заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у себя этого вируса, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет, а умышленное заражение двух или более лиц - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

В августе прошлого года стало известно, что в Таджикистане впервые проститутку приговорили к одному году лишению свободы за заражение ВИЧ-инфекцией 10 мужчин. Женщина, имя которой не разглашалось, но были указаны инициалы А.З., обвинялась в намеренном инфицировании нескольких своих клиентов.

Недавно в Таджикистане усилили наказание и за отказ от лечения лиц, которые страдают тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и туберкулезом. Документ вступил в силу в начале августа. Согласно принятым поправкам, ВИЧ-инфицированных и больных туберкулезом, которые знают о своей болезни, но оказываются лечиться, ждет крупный штраф в размере от 20 до 30 расчетных показателя (один расчетный показатель равен 55 сомони).

В Таджикистане работают 68 центров СПИД, в том числе один республиканский и один региональный, 8 городских и 58 районных. Общее число зараженных в республике, по официальным данным, составляет 10,7 тыс. человек, 7 тыс. из них — мужчины.