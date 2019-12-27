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  27 декабря 2019
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В Ташкенте снова появится Дом кино

CentralAsia (UZ) -  В Чиланзарском районе Ташкента будет построен производственно-туристический комплекс, в который войдут Дом кино, киностудии, институт кинематографии и ресторан.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в пресс-службе Национального агентства"Узбеккино".

Территория комплекса составит 11 гектаров, на которой запланировано возведение 7-этажного жилого дома для кинематографистов. Комплекс будет также включать в себя декорации «Исторический Узбекистан» с павильонами исторических городов Хивы, Самарканда, Бухары, детский киногородок, беседки и бульвар.

Сообщается, что правительство выделило на эти цели 40 миллиардов сумов ($4,2 млн).

Напомним, что бывшее здание Дома кино, располагавшееся в центре столицы, снесли в 2017 году из-за строительства современного делового центра Tashkent City.

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