В Ташкенте снова появится Дом кино

CentralAsia (UZ) - В Чиланзарском районе Ташкента будет построен производственно-туристический комплекс, в который войдут Дом кино, киностудии, институт кинематографии и ресторан.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в пресс-службе Национального агентства"Узбеккино".

Территория комплекса составит 11 гектаров, на которой запланировано возведение 7-этажного жилого дома для кинематографистов. Комплекс будет также включать в себя декорации «Исторический Узбекистан» с павильонами исторических городов Хивы, Самарканда, Бухары, детский киногородок, беседки и бульвар.

Сообщается, что правительство выделило на эти цели 40 миллиардов сумов ($4,2 млн).

Напомним, что бывшее здание Дома кино, располагавшееся в центре столицы, снесли в 2017 году из-за строительства современного делового центра Tashkent City.