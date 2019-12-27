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  27 декабря 2019
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На юге Таджикистана пьяный водитель сбил насмерть подростка

CentralAsia (TJ) -  Двое несовершеннолетних погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на территории района Абдурахмони Джоми Хатлонской области, передает пресс-центр МВД.

Водитель автомашины «Мерседес-Бенс», 44-летний житель района А.Джоми, на территории местного кишлака Вахдат сбил трехлетнего мальчика.

К сожалению, ребенок скончался от полученных травм на месте происшествия.

В другом случае водитель автомашины «Опель-Астра», 39-летний житель района Абдурахмрни Джоми Давлатзода Ходжи Хайрулло находясь в состоянии опьянения совершил наезд на местного жителя, учащегося 11 класса, 2002 г.р.

Юноша скончался от полученных травм в больнице. По указанным фактам проводится проверка, сообщает правоохранительное ведомство.

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