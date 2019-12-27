Алишер Усманов вошёл в десятку самых успешных российских миллиардеров 2010-х

CentralAsia (UZ) - Российский бизнесмен узбекского происхождения Алишер Усманов вошел в топ-10 самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии журнала Forbes.

Прирост состояния Усманова за десятилетие, по данным Forbes, составило $5,3 млрд. Состояние на 24 декабря 2019 года: $12,5 млрд, что ставит его на 9-ое место. Состояние в рейтинге 2010 года: $7,2 млрд, 14 место.

Алишер Усманов — основной акционер (49%) USM Holdings, в который входят «Металлоинвест», Байкальская горная компания и «Мегафон».

Список самых разбогатевших миллиардеров десятилетия возглавляет Леонид Михельсон. С 2010 года по конец 2019 года его состояние выросло на 22,6 млрд долларов – с 4,4 млрд до 27 млрд долларов. В тройку лидеров также вошли Геннадий Тимченко (+$20,8 млрд) и Владимир Потанин (+$13,5 млрд).

Главных бенефициаров десятилетия объединяет одно – своим благосостоянием они обязаны сырьевой экономике: металлургии, химической промышленности, нефтегазовой отрасли, отмечает издание.