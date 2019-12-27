Узбекистан и Туркменистан осудили вопросы демаркации границ

CentralAsia (TM) - 21-27 декабря в Карши состоялась очередная встреча рабочих групп Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам делимитации и демаркации Государственной границы между Республикой Узбекистан и Туркменистаном.

В ходе встречи подведены итоги работы, проделанной рабочими группами двух стран в 2019 году, а также согласован План-график встреч на 2020 год, сообщила пресс-служба МИДа.

Кроме того, участники мероприятия подготовили пакет документов для их утверждения в ходе предстоящего заседания Совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по вопросам границы.

По итогам переговоров руководителями делегаций Тулкином Абдуллаевым и Мамедом Мамедовым подписан соответствующий Протокол.