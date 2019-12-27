Бердымухамедов с внуками посетил новогодний утренник, - СМИ

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил новогоднее представление у Главной ёлки страны, разделив с юными участниками праздничного мероприятия радость торжества, развернувшегося на площади перед Культурно-развлекательным центром «Älem».

Как сообщает ТДХ, туркменский лидер каждый год участвует в новогодних торжествах у Главной ёлки, приезжая лично поздравить малышей и школьников. Приглашение принять участие в новогодних торжествах в столице получили отличники учебы, победители предметных олимпиад, спортивных состязаний и творческих конкурсов, а также воспитанники детских домов.

По данным издания "Хроники Туркменистана", после этого президент, теперь уже с внуками, прибыл в Торгово-промышленную палату на утренник для детей дипломатов и чиновников.