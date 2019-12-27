Узбекский пародист, выступивший в Таджикистане, не знал, что организаторы выдавали его за Юлдуз Усманову

CentralAsia (UZ) - Издание Repost поговорило с пародистом Рустамходжа и узнало подробности скандального фейк-концерта Юлдуз Усмановой в Таджикистане.

25 декабря в одном из ресторанов города Истаравшан в Таджикистане состоялся концерт Юлдуз Усмановой. Так было написано на концертных билетах, начальная цена которых составляла около $11.

Но в день долгожданного концерта на сцену вышла не звезда узбекской эстрады, а мужчина в парике и женском платье.

Выступавшим перед таджикскими зрителями оказался артист из Узбекистана Рустамходжа Усманов, который уже долгие годы пародирует в женском образе известных певиц, в том числе и Юлдуз Усманову.

Шоумен Рустамходжа Усманов и его администратор заявляют, что стали жертвами мошенника по имени Джамшид, с которым они договорились выступить на дне рождении крупной «шишки» в Таджикистане.

"Полгода назад на нашем выступлении на одном из торжеств присутствовал этот Джамшид. Мы с ним познакомились. Ему понравилось выступление и где-то месяц назад от него поступило предложение спеть на дне рождении какой-то крупной «шишки» в Таджикистане. Я спросил у Джамшида: «Где пройдет торжество и на сколько человек оно рассчитано?». Он ответил, что мы будем выступать в ресторане перед 100-150 гостями. Он оставил нам аванс и мы договорились, что выступление состоится 25 декабря.

На месте мы мало понимали, что происходит. Все говорили на таджикском. В день выступления я еще удивился количеству людей. Их было гораздо больше, чем мы ожидали. Я спрашивал у Джамшида : «Где виновник торжества?». Но Джамшид постоянно говорил нам, что именинник отошел или вот-вот придет, и всячески заговаривал зубы.

Выступление длилось около часа. Мы получили гонорар в размере $1000 и 26 декабря вернулись в Ташкент. Когда мы приехали домой, в социальных сетях и новостях мы прочитали весь этот ужас. Получается, мы стали сообщниками мошенника Джамшида.

Я позвонил Джамшиду и пытался узнать почему он продавал билеты и не указал, что выступает пародист, а не Юлдуз Усманова. Он меня и Рустамходжу заблокировал", — поделился в разговоре администратор пародиста.

Сам пародист Рустаходжа Усманов намерен обратиться в правоохранительные органы и привлечь организаторов концерта к ответственности.

"Я просто в шоке. За 12 лет моей карьеры такое впервые случилось со мной. Я прекрасно понимаю, что это уголовно наказуемо, если буду выдавать себя за Юлдуз Усманову. Я пародист и многие знают, что я пародирую, а не выставляю себя другим человеком. Как я могу такое сделать заграницей, если не делал этого в Узбекистане? Я лично брал разрешение и благословение у примадонны узбекской сцены на пародии.

Сейчас меня просто так поставили под удар. Я чувствую себя преступником. Есть разница между концертом и свадьбой: на свадьбах люди присутствуют как гости, а на концерте они за свои деньги покупают билеты. Я не знал, что на мое выступление раздаются билеты. Выходит как будто я ее подставил, понимаете?

Нас звали на день рождение. Этот Джамшид не поднимает трубку. Мы собираемся обратиться в правоохранительные органы", — выразился сам пародист.

