Семьям погибших при крушении самолета в Казахстане выделят по $10,5 тысяч

CentralAsia (KZ) - Премьер-министр Аскар Мамин поручил всесторонне расследовать причины авиакатастрофы и оказать помощь семьям погибших, передает Tengrinews.kz.

Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено заседание правительственной комиссии по расследованию причин падения самолета авиакомпании Bek Air. "С глубокой скорбью все казахстанцы восприняли печальное известие о крушении самолета в Алматинской области. К сожалению, погибли люди, много пострадавших", - сказал Мамин.

"По поручению Главы государства всем семьям погибших в авиакатастрофе будет выделено по 4 миллиона тенге (около $10,5 тысяч - прим.ред). Необходимая финансовая помощь также будет оказана всем пострадавшим", - добавил он.

Премьер-министр поручил Министерству внутренних дел провести полное досудебное расследование падения самолета авиакомпании Bek Air, Министерству здравоохранения - принять все меры для скорейшего выздоровления пострадавших.

"Правительственная комиссия по расследованию причин аварии должна подвести предварительные итоги своей работы к 10 января 2020 года", - подчеркнул Аскар Мамин.

Глава правительства выразил соболезнование родным и близким погибших, а пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

О предварительных результатах работы созданной по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева правительственной комиссии доложил заместитель премьер-министра Роман Скляр, о досудебном расследовании и проводимой работе на месте происшествия - министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, о состоянии здоровья пострадавших - министр здравоохранения Елжан Биртанов.

27 декабря в 07.21 утра самолёт авиакомпании Bek Air, вылетевший по направлению Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

На момент взлета на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа.

Всего в результате происшествия, по состоянию на 15.00, погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения Алматы госпитализированы 53 человека, из них состояние восьмерых оценивается как крайне тяжелое.