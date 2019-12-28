[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего ежегодного послания парламенту выразил обеспокоенность низким уровнем чтения и количества продаваемых книг в стране, сообщает Asia-Plus.

«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата.

Это вопрос должен быть под серьёзным контролем», - сказал президент.

Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам и организациям увеличить количество издаваемой художественной литературы для повышения духовной культуры населения.

«Указываю, начиная с исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», - распорядился глава страны.

В 2020 году «в целях глубокого изучения истории таджикского народа» за счёт фонда президента каждая семья бесплатно получит книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.

Согласно опросам местных СМИ, среди таджикистанцев в последние годы заметно сократился уровень чтения книг. В стране практически отсутствуют частные издательства из-за нерентабельности их деятельности.

В 2018 году в Таджикистане было опубликовано более шести тысяч наименований книг, но их тиражи не превышали 500 экземпляров.

print
  • Опубликован полный список пассажиров потерпевшего крушение Bek Air под Алматы
  • Узбекистан запретил импорт необогащенной муки и соли
  • В Узбекистане инвесторам гарантировали защиту от национализации



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189