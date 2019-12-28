Эмомали Рахмон распорядился, чтобы каждый таджикистанец читал не менее 5 книг в год

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время своего ежегодного послания парламенту выразил обеспокоенность низким уровнем чтения и количества продаваемых книг в стране, сообщает Asia-Plus.

«Каждый человек обязан прочитать не менее пяти книг в год, начиная с сотрудников Исполнительного аппарата.

Это вопрос должен быть под серьёзным контролем», - сказал президент.

Эмомали Рахмон поручил соответствующим ведомствам и организациям увеличить количество издаваемой художественной литературы для повышения духовной культуры населения.

«Указываю, начиная с исполнительного аппарата президента, всех министерств и ведомств, учреждений и организаций до местных органов власти, компаний, школ и вузов должны создать библиотеки, которые должны быть обеспечены художественной литературой», - распорядился глава страны.

В 2020 году «в целях глубокого изучения истории таджикского народа» за счёт фонда президента каждая семья бесплатно получит книгу «Таджики» Бободжона Гафурова.

Согласно опросам местных СМИ, среди таджикистанцев в последние годы заметно сократился уровень чтения книг. В стране практически отсутствуют частные издательства из-за нерентабельности их деятельности.

В 2018 году в Таджикистане было опубликовано более шести тысяч наименований книг, но их тиражи не превышали 500 экземпляров.