Глава Узбекистана направил соболезнования президенту Казахстана

CentralAsia (UZ) - Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с крушением пассажирского самолета, сообщила пресс-служба руководителя страны.

Руководитель Узбекистана выразил соболезнования, сочувствие и слова поддержки всему народу Казахстана.

Напоминаем, 27 декабря в 07.21 утра самолёт авиакомпании Bek Air, вылетевший по направлению Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

На момент взлета на борту судна находились 98 человек, в том числе девять детей и пять членов экипажа.

Всего в результате происшествия, по состоянию на 15.00, погибли 12 человек, в различные медицинские учреждения Алматы госпитализированы 53 человека, из них состояние восьмерых оценивается как крайне тяжелое.

