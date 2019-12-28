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  28 декабря 2019
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В Казахстане отменили около 100 авиарейсов Bek Air

CentralAsia (KZ) -  Авиакомпания Bek Air отменила около 100 рейсов после крушения самолета в Казахстане. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Комитет гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

В связи с приостановкой полетов на время расследования крушения самолета, выполнявшего рейс из Алма-Аты в Нур-Султан, авиакомпания приняла решение об отмене порядка 100 рейсов в период с 27 по 31 декабря.

На отмененные рейсы Bek Air было продано 9157 билетов. Авиакомпания ведет работу по возврату потраченных на билеты средств, пассажирам отмененных рейсов предлагают воспользоваться услугами других авиакомпаний.

Самолет рейса Алма-Аты — Нур-Султан был найден на земле в районе жилого сектора после того, как пропал с радаров на некоторое время. На борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время Международный аэропорт Алма-Аты работает в штатном режиме.

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