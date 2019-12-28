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  28 декабря 2019
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Некоторые пассажиры разбившегося в Казахстане самолета спаслись, опоздав на рейс

CentralAsia (KZ) -  Пассажир самолета Bek Air, который потерпел крушение под Алматой, впервые в жизни проспал свой рейс и спасся. Об этом житель Астаны Асхат Утепов рассказал в беседе с Tengrinews.kz в пятницу, 27 декабря.

«Я проснулся и прошел онлайн-регистрацию. Подумал, что успею, и просто отключился. Проснулся в девять утра. Все звонят и поздравляют со вторым днем рождения, а я не могу понять, в чем дело», — отметил мужчина и добавил, что, вероятнее всего, шансов спастись у него не было бы, так как его место было забронировано в передней части лайнера.

Кроме того, по информации портала «Хабар 24», перелет оплатили 95 пассажиров, однако на борт поднялись только 93 человека — двое на посадку не явились. Известно, что один из них пропустил самолет по семейным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что в катастрофе погибла выпускающий редактор казахстанского интернет-издания Informburo.kz Дана Круглова. 35-летняя журналистка подумывала отложить полет на несколько дней из-за запланированных рабочих встреч в Алма-Ате. Вылететь рейсом, который впоследствии потерпел крушение, она решила, поскольку хотела встретить Новый год с родителями в Нур-Султане.

Авиалайнер Bek Air рухнул на жилые дома утром 27 декабря во время взлета из аэропорта Алма-Аты. По предварительной информации, катастрофа произошла в результате отказа двигателя. Следствие также рассматривает такие версии, как техническая неисправность и ошибка пилотов. По данным МВД страны, 12 человек погибли.

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