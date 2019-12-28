Спасение младенца после авиакатастрофы в Казахстане попало на видео

CentralAsia (KZ) - Видеозапись с моментом спасения младенца из рухнувшего в Казахстане лайнера появилась в Сети.

На видеозаписи видно, как сотрудник правоохранительных органов бежит в сторону кареты скорой помощи, прижимая к себе маленького ребенка в комбинезоне для новорожденных.

В пятницу утром, 27 декабря, лайнер авиакомпании Bek Air, следовавший по маршруту Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете и пробил бетонное ограждение. После этого он врезался в двухэтажное здание. В общей сложности на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа.

По уточненным данным МВД Казахстана, в результате ЧП погибли 12 человек и 49 пострадали.