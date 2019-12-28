Выживший пассажир Bek Air рассказал, что происходило на борту

CentralAsia (KZ) - Пассажир самолета авиакомпании Bek Air, выживший в авиакатастрофе под Алматы, рассказал Tengrinews.kz о том, что происходило на борту лайнера во время взлета и после падения.

Алматинец Евгений Кульгавый вспоминает, что пассажиры начали помогать друг другу, не дожидаясь служб экстренного реагирования.

"Мы взлетели с опозданием на минут пять-десять. Мне показалось, что самолет очень долго разгоняется. Когда начался отрыв от земли, был сильный удар. Было такое ощущение, что он зацепился или за взлетную полосу, или за забор какой-то. Нас подкинуло вверх, потом был удар об землю, самолет еще раз подкинуло вверх и опять ударило об землю.

Все начали кричать, самолет начало сильно качать, в разные стороны раскачивать. В этот момент я и мой сосед сгруппировались так, как нас учили стюарды и стюардессы. Накрыли голову, нагнули туловище вниз к коленями. Буквально через мгновение произошел очень сильный удар, и самолет остановился.

Мы с соседом быстро расстегнули ремни, я сидел в 14-м ряду, 14-й ряд B. Как раз около крыла, где был аварийный запасной выход. Мы вскочили и давай открывать аварийный выход, но не смогли это сделать.

Потом запасной выход открыли напротив нас. Люди начали выбираться наружу. Был страх, что самолет вот-вот взорвется.

Сначала все побежали к полю, через овраг какой-то, через какой-то сломанный забор. Потом все осознали и вернулись обратно к самолету, начали помогать. Там был один стюард, он не растерялся и стал оказывать самую первую помощь, вытаскивать пострадавших. Тогда все мужчины и женщины, которые были в состоянии ходить, также начали помогать и вытаскивать пострадавших.

Где-то через 15-20 минут после падения какая-то женщина дозвонилась в аэропорт. Но там даже были не в курсе, что самолет разбился. Ей сообщили, что самолет просто пропал с радаров. Перед этим я сам звонил в скорую помощь. Набрал 103, попал почему-то в областную. Они тоже ничего не знают, в шоке были.

Короче, где-то минут 20-30 никаких движений ни со стороны аэропорта, ни со стороны МЧС ничего не было. Потом только уже к нам приехали. Мы детей, которых первых вытащили из самолета, посадили в машину. Туда же посадили пострадавших женщин. Они взяли этих детей на руки и сидели в этой машине", - рассказал мужчина.

Самолет авиакомпании Bek Air рейсом Алматы - Нур-Султан, на борту которого были 98 человек, включая пять членов экипажа, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. Крушение произошло утром 27 декабря в Талгарском районе Алматинской области. Погибли 12 человек.