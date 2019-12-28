Команда хирургов Кыргызстана вылетела в Казахстан для помощи пострадавшим в авиакатастрофе

CentralAsia (KZ) - Известный в Кыргызстане хирург Сабырбек Жумабеков срочно вылетел в Алматы для оказания помощи пострадавшим в авиакатастрофе, передает Sputnik-Кыргызстан.

Жумабеков - глава Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии, академик НАН КР и иностранный член РАН. По словам помощницы доктора, к нему обратились родственники пострадавших.

Сам врач рассказал, что вылетел в Алматы вместе с командой хирургов для проведения нескольких операций.

"В основном у пострадавших диагностированы множественные переломы конечностей и позвоночника. Предстоит сложная работа, но думаю, что наша команда сможет помочь всем. Мы сделаем все возможное и невозможное", - заверил Жумабеков. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и всему народу Казахстана.

Напомним, утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, следовавший рейсом Алматы - Нур-Султан, потерпел крушение недалеко от южной столицы. Лайнер рухнул вскоре после взлета. Он потерял высоту и пробил бетонное ограждение, а затем столкнулся с двухэтажным строением в поселке Кызылту. На борту находились пять членов экипажа и 93 пассажира. Погибли 12 человек.

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