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  28 декабря 2019
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Малыш лежал на груди мамы, - полицейский о спасении ребенка из-под обломков самолета Bek Air

CentralAsia (KZ) -  Полицейский Жаксылык Султанов, спасший грудничка на месте авиакатастрофы под Алматы, рассказал о состоянии малыша в момент его госпитализации, передает Tengrinews.kz.

"Сначала мы с напарниками вытащили людей без признаков жизни. Как вы видели, на месте были и полицейские, и спасатели, медицинские работники. Мы обошли самолет и перешли в сторону частного дома. Там лежала женщина с открытым переломом ног. Она не плакала. Наверное, оттого, что была в шоковом состоянии. У нее на груди лежал мальчик, она придерживала его левой рукой, правая рука была травмирована. На казахском я ей сказал, что возьму ребенка и передам в скорую. Она моргнула глазами, дав одобрение, после чего женщина заплакала", - рассказал Жаксылык Султанов.

Полицейский отметил, что спасать нужно было быстро. "Я передал ребенка в скорую, это мальчик. Я не знаю, какого возраста, но голос совсем крохи. У меня есть годовалая дочь. Этот ребенок еще младше", - добавил полицейский.

В рядах полиции Жаксылык Султанов работает с 2006 года, и ему впервые приходится сталкиваться с такой ситуацией.

Утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже были опубликованы фотографии разбившегося самолета. Открыта горячая линия по факту падения самолета Bek Air. По последним данным, число погибших в авиакатастрофе достигло 15 человек, в МВД сообщают о гибели 12 человек.

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