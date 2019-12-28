В Казахстане самый большой флаг приспустили в знак траура по погибшим

CentralAsia (KZ) - Самый большой флаг Казахстана приспущен в знак траура по погибшим в авиакатастрофе под Алматы. Фотографию приспущенного стяга опубликовал в своем Facebook пользователь Жаркын Тусупбекулы.

28 декабря в Казахстане объявлен днем национального траура. Указ об этом подписал Глава государства Касым-Жомарт Токаев. В этот день в республике будут приспущены государственные флаги, отменены увеселительные мероприятия, радио- и телеканалы прекратят трансляцию развлекательных программ и рекламы. Сайты государственных органов Казахстана перешли на черно-белый формат в связи с трагедией.