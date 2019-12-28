Дочери Путина и Шойгу вошли в правительственный совет по спорту, - СМИ

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- 13:23, 28 декабря 2019
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|Предыстория: Путин ответил на вопрос о своих дочерях (видео)
CentralAsia (CA) - Дочь президента России Владимира Путина Катерина Тихонова вошла в состав созданного правительственного совета по спорту. При этом она не входит в состав аналогичного совета при президенте. Про руководителя фонда "Иннопрактика" известно, что она занималась акробатическим рок-н-роллом, передает Радио Свобода.
Тихонова упомянута в списке как генеральный директор Фонда поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых "Национальное интеллектуальное развитие". Состав нового совета сформирован на этой неделе, он займётся "выработкой согласованных решений по общественно значимым инициативам", связанных со спортом и физкультурой, сообщалось на официальном портале правительственной информации.
Совет возглавила заместитель главы правительства Ольга Голодец. В него включены несколько федеральных чиновников, чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая, советский и российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, несколько глав федераций и дочь министра обороны Сергея Шойгу Ксения, представленная как организатор полумарафона. Согласно профилю 28-летней дочери министра обороны на сайте "Гонки", сейчас она работает в Газпромбанке.
Катерину Тихонову с 2014 года называют дочерью президента России Владимира Путина, он не комментирует эту информацию.
В 2014 году Тихонова заняла второе место на чемпионате России по акробатическому рок-н-роллу. На соревнованиях она представляла школу в московском районе Хамовники. В 2016 году телеканал "Дождь" сообщал, что школе построят в Подмосковье новый центр для этого вида спорта с вертолётной площадкой. Строительство планировалось завершить до конца 2019 года.