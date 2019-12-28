Пять граждан Камеруна обманули узбекистанцев на $340 тыс. (видео)

CentralAsia (UZ) - Следственный Департамент МВД Узбекистана сообщил об окончании предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении ряда граждан Камеруна.

По данным ведомства, несколько иностранных граждан, будучи на территории Камеруна,знакомились с гражданами Узбекистана по социальным сетям. Они осведомлялись о их материальном положении и чем они занимаются и, представляясь «инвесторами» той же сферы, избирали тем самым для себя жертв, имеющих возможность инвестировать. После чего приезжали на территорию Узбекистана в качестве туристов.

По приезду граждане Камеруна встречались с ранее познакомившимися лицами и сообщали им, что завозят на территорию Узбекистана денежные средства от $2 млн. до $10 млн. номиналом 100 долларовых купюр. Камерунцы рассказывали своим жертвам, что в целях обхода таможенной службы, эти деньги окрашены черной и белой краской, и для возвращения купюрам первозданного вида необходимы специальные порошки.

В результате, войдя в доверие граждан Узбекистана, иностранцы завладели $340 000.

В отношении 5 граждан Камеруна было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

В ходе расследования установлено, что граждане Камеруна помимо мошенничества совершили преступление, предусматривающие сбыт поддельных денег в особо крупном размере.

В отношении каждого обвиняемого избрана мера пресечения в виде «заключения под стражу».

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу окончено, в соответствии с уголовно-процессуального законодательства Узбекистана дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.