ЦБ Узбекистана вводит основную ставку и процентный коридор

CentralAsia (UZ) - В соответствии с решением Правления Центрального банка Узбекистана с 1 января 2020 года вводятся основная ставка ЦБ и процентный коридор по денежно-кредитным операциям.

При этом основная процентная ставка установлена на уровне текущей ставки рефинансирования ЦБ – 16%, процентный коридор в размере ±1 процентный пункт, сообщила пресс-служба ЦБ.

Ставка рефинансирования Центрального банка сохраняет свою силу и в случаях, описанных в законодательстве, а также в других случаях ее размер равен размеру основной ставки.

Информация о проведении аукционов валютного свопа и депозитных аукционов будет регулярно публиковаться на официальном веб-сайте, заверили в Центральном банке.