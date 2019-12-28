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  28 декабря 2019
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Fokker направит в Казахстан экспертов для расследования катастрофы
Предыстория: В Казахстане приостановили полеты самолетов Fokker 100 после крушения. Что известно о данном типе самолета?

CentralAsia (KZ) -  Нидерландская авиастроительная компания Fokker направит в Казахстан группу экспертов для сотрудничества в расследовании причин падения самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air.

«В рамках стандартного протокола мы отправим небольшую команду в качестве технической поддержки», - сказал РИА Новости официальный представитель Fokker.

При этом не уточняется, когда и в каком составе эксперты направятся в Алматы.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алматы в столицу, не смог набрать высоту и врезался в двухэтажное здание, расположенное рядом со взлетно-посадочной полосой. На месте погибли 8 человек, еще четверо скончались позднее - в аэропорту и в больнице. Более 50 человек пострадали, 8 из них по состоянию на вечер пятницы находились в крайне тяжелом состоянии. Среди них – второй пилот, капитан воздушного судна погиб на месте.

После катастрофы авиавласти страны приостановили полеты самолетов типа Fokker-100, а позже – и деятельность авиакомпании Bek Air.

В Казахстане 28 декабря объявлен днем общенационального траура.

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