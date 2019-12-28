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  28 декабря 2019
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Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область

CentralAsia (UZ) -  Сегодня, 28 декабря, Шавкат Мирзиёев отбыл в Навоийскую область, сообщает пресс-служба президента.

В Навоийской области возведены огромные промышленные комплексы. Президент примет участие в церемонии открытия одного из них, ознакомится с деятельностью предприятий.

Навоийская область граничит с Казахстаном, Джизакской, Самаркандской и Бухарской областями, а также с Республикой Каракалпакстан.Через территорию области проходят железнодорожные линии Ташкент — Туркменистан и Ташкент — Учкудук.

Население Навоийской области по состоянию на 2017 года — около 950 тысяч человек.

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