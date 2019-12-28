[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  28 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава Ташкента запустил собственный портал для приема жалоб и обращений

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане в тестовом режиме начал работу портал хокима Ташкента — hokim.tashkent.uz.

Как отмечается на сайте, интерактивный проект создан для улучшения качества жизни горожан и содействия беспрекословной доставке обращений жителей столицы хокиму Ташкента.

«Отлаженный процесс на портале позволяет упростить процесс обработки и приёма обращений за счет уменьшения документооборота, а также сократить время поступления обращения до исполнителя. Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих граждан, так как на портале действует система отслеживания процесса обработки обращений в режиме онлайн», — отмечается в сообщении.

Портал позволит жителям города отправлять свои предложения по улучшению инфраструктуры города и ознакомиться со списком проблем по городу, которые обозначены на карте по местоположению проблем. На сайте также будут регулярно публиковаться результаты проделанных работ по поступившим жалобам горожан.

print
  • Опубликован новый список погибших при крушении самолета в Алматы
  • 28 декабря в Казахстане объявлен днем общенационального траура
  • В МИД Узбекистана заявили, что стране выгодно вступление в ЕАЭС



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189