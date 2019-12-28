Глава Ташкента запустил собственный портал для приема жалоб и обращений

- Узбекистан, общество
- 13:41, 28 декабря 2019
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в тестовом режиме начал работу портал хокима Ташкента — hokim.tashkent.uz.
Как отмечается на сайте, интерактивный проект создан для улучшения качества жизни горожан и содействия беспрекословной доставке обращений жителей столицы хокиму Ташкента.
«Отлаженный процесс на портале позволяет упростить процесс обработки и приёма обращений за счет уменьшения документооборота, а также сократить время поступления обращения до исполнителя. Важно, что контроль за устранением проблемы находится в руках самих граждан, так как на портале действует система отслеживания процесса обработки обращений в режиме онлайн», — отмечается в сообщении.
Портал позволит жителям города отправлять свои предложения по улучшению инфраструктуры города и ознакомиться со списком проблем по городу, которые обозначены на карте по местоположению проблем. На сайте также будут регулярно публиковаться результаты проделанных работ по поступившим жалобам горожан.