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  28 декабря 2019
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Более 90 человек погибли при взрыве в столице Сомали

CentralAsia (CA) -  В столице Сомали взорвался заминированный автомобиль, сообщило РИА Новости со ссылкой на местную радиостанцию Dalsan.

Член сомалийского парламента Абдиризак Мохамед сообщил о гибели как минимум 90 человек.

"Меня проинформировали, что число погибших превышает 90 человек, среди них 17 сомалийских полицейских, 73 гражданских лиц и 4 иностранца", – написал он в Twitter.

Мэр Могадишо Омар Филиш заявил, что среди погибших есть учащиеся местного университета.

В Сомали базируется радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), имеющая тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.

На данный момент ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв.

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