Назван учредитель авиакомпании Bek Air, чей самолет потерпел крушение в Алматы. Что о нём известно?

фото: Forbes.kz

CentralAsia (KZ) - Единственным учредителем авиакомпании "Bek Air" на данный момент является Нурлан Жумасултанов. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиева, передает zakon.kz

До июня 2019 года Жумасултанов возглавлял управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Он был уволен из-за нарушения допущенного его подчиненным.

При этом Камалиев заверил, что Жумасултанов не пользовался своим служебным положением для получения необходимых сертификатов в КГА (комитет гражданской авиации). И напомнил, что согласно закона каждое физическое лицо должно передать свои доли или участие в акционерном обществе другому человеку.

- В этой части я думаю, наверное, согласно закона, совмещения не должно быть, - сообщил он.

Он также добавил, что по "актуализированной информации" которую имеет МИИР, председателем правления компании Bek Air является Нурлан Жумасултанов, но кроме него есть еще и генеральный директор

- Он исполнитель. Фамилию его надо... дополнительно можем дать, - сказал он.

Журналисты также поинтересовались, с какого момента Жумасултанов остался единственным учредителем. По информации журналистов, президентом компании является сын покойного Сарыбая Колмурзаева Нурбол Султан.

- Мы это слышали, но знаем что уже этого нет, тем более что он не живет сейчас в Казахстане, он переехал и остался там. Это правда гражданско-правовые отношения между Жумасултановым и Султаном. Мы знаем господина Жумасултанова. а Султанова.... это их гражданский Кодекс, - ответил Камалиев и добавил, что журналистам лучше обратится в министерство юстиции.

При этом, он отметил, что "вчера озадачился вопросом об учредителях авиакомпании", и выяснил, что до недавнего времени в компании было два учредителя. Однако на данный момент Жумасултанов остался один.

Журналисты также задали вопрос: почему молчат представители авиакомпании.

- Он на работе, в аэропорту, - ответил Камалиев, и добавил, что представитель Bek Air был у него лично. Он находится там в аэропорту, ему надо отправить людей, возврат билетов, понимаете, - сказал вице-министр.

Напомним, самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение под Алматы сегодня в 7.22 утра.



По уточнённым данным, на борту находились не 95 пассажиров, как сообщалось ранее, а 93 пассажира и пять членов экипажа.



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