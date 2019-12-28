Крушение самолета в Алматы: что известно о погибших казахстанцах

CentralAsia (KZ) - Cегодня в Казахстане объявлен общий национальный траур. 27 декабря в 7.22 утра самолет авиакомпании Bek Air потерпел крушение в Алматы. На данный момент официально сообщили о 12 погибших. Что известно и что говорят близкие о них, передают Nur.kz и Village.kz.

Журналистка Informburo Дана Круглова

Главный редактор издания рассказал, что погибшая была настоящим журналистом, а выпускаемые ею материалы становились примером для всех сотрудников.

Свою работу в редакции издания она начала три года назад, а в начале текущего месяца заняла должность выпускающего редактора.

Глава совета генералов Рустем Кайдаров

Отечественный композитор Турум Алагузов рассказал, что познакомился с погибшим на свадебных мероприятиях дочери Баян.

По его словам, Кайдаров понравился ему своей простой в общении и отсутствием снобизма. Во время торжества, рассказал режиссер, они просидели несколько часов, занятые разговорами обо всем и ни о чем.

Врач столичной больницы Арман Исина

Мы познакомились с ней, когда работали над проектом Фонда ООН по программе репродуктивного здоровья в 2007-2008 годах, исследовали вопрос материнской смертности. У нее было обостренное чувство справедливости. Мне понравилась ее принципиальность, и мы подружились, рассказала Village.kz подруга и коллега Аида Альжанова.

Она была акушером-гинекологом по образованию, ездила по всей стране и консультировала организации по вопросам здравоохранения. Была топовым тренером в области здравоохранения.

Так часто ездила по командировкам, что ее муж шутил: «У других мужья постоянно по командировкам летают, а у меня жена». Арман закончила тренинг в Алматы вчера, летела в Нур-Султан.

У них — дочка, три года назад родился сын. Супруг должен прилететь сегодня, скорее всего, он только узнал о катастрофе.

*Арман Исина слева

Сотрудник АО "Алатау"

В пресс-службе областного акимата рассказали, что в катастрофе погиб работник организации АО «Алатау». Сообщалось, что погибший находился в командировке.

Пилот Марат Муратбаев

О нем рассказал брат почившего композитора Батырхана Шукенова. Если быть точнее, то рассказал Шукенов о давнем инциденте, когда ему посчастливилось находиться на борту под управлением погибшего пилота.

"Только сейчас узнал,что командиром воздушного судна был Марат Муратбаев, наш кызылординец, с огромным опытом и стажем лётчик... помню много-много лет назад вылетали из Кызылорды в Алматы еще на ЯК-40. Командиром был Марат. При наборе высоты вдруг самолет затрясло, пришлось развернуться и приземлиться в аэропорту Кызылорды. Паники особой не было. Выхожу- Марат стоит у борта, улыбается. У него такая обаятельная улыбка была, из-за ямочек на щеках. Спрашиваю-«не болды,Маке?». «Да какая-то вибрация нештатная появилась. Решил не рисковать»- отвечает. И вот через много лет... он был из плеяды моих ровесников-мечтателей, бредивших небом, полетами, одним из немногих, кто смог воплотить эту мечту. Не думаю, что он мог допустить такую роковую ошибку", - пишет Бауржан в Facebook.





Сания Аманжол

Как рассказала подруга погибшей изданию The Village, Сания всегда оставалась жизнерадостной девушкой с громким и заразительным смехом.

Она любила путешествовать и строила большие планы на будущее.







Николай Асташов

Друг погибшего Мади рассказал, что Николай любил рыбалку. По его словам, он был мастером спорта по рыболовству.

Мади характеризует погибшего, как доброго и общительного человека, который любил много времени проводить на природе.

Абай Нурбеков

Сосед рассказал, что погибший работал электриком, а в последнее время копил деньги, чтобы свозить семью в отпуск. Он находился на борту самолета со своей семьей: женой и четырьмя детьми, которые сейчас находятся в реанимации.

Бауыржан Калиев, 41 год

Рассказывает сестра Алина:

Мой брат Бауыржан всегда был очень умным. Школу закончил с золотой медалью, университет — с красным дипломом. Работал в МВД следователем, потом — капитаном, после ушел в бизнес. Женат, трое детей.

У него было хорошее будущее. Бауыржан хотел обеспечить детям достойную жизнь — кто же знал, что так случится. До сих пор никто из нас не верит. Он должен был полететь в Нур-Султан по делам, вечером ждали его обратно в Алматы. Сейчас особенно его родителям тяжело — больно терять своего ребенка.





Амина Оспанова