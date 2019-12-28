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  28 декабря 2019
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МВД Казахстана назвало три версии крушения самолета в Алматы

CentralAsia (KZ) -  

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алма-Ате, пишет Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди этих версий — техническая неисправность самолета, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также проверяет работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/28/12/2019/5e06f05e9a794742db8ce5b6?from=from_main

МВД Казахстана отрабатывает несколько версий крушения самолета Fokker-100 в Алматы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Среди этих версий — техническая неисправность самолета, погодные условия, а также возможные ошибки при пилотировании. Министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев отметил, что следствие изучает все доступные аудио- и видеозаписи, данные о состоянии воздушного судна и взлетно-посадочной полосы, а также проверяет работу наземных и авиационных служб, которые организуют полеты.

Бортовые самописцы разбившегося лайнера передадут для расшифровки Межгосударственному авиационному комитету в Москву, уточняет Tengrinews со ссылкой на вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Берика Камалиева.

27 декабря самолет авиакомпании Bek Air с 93 пассажирами и пятью членами экипажа на борту упал в частном секторе вскоре после вылета из аэропорта Алматы. В результате погибли 12 человек, включая командира воздушного судна.

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