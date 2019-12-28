Эмомали Рахмон выразил соболезнование президенту Казахстана

Рахмон Эмомали Шарифович

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с гибелью людей при крушении самолета.

«С прискорбием и чувством сопереживания воспринял трагическую весть о крушении пассажирского самолета близ аэропорта города Алматы", - говорится в послании, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Таджикистана передал также искренние соболезнования родным и близким погибших, а всем пострадавшим пожелал скорейшего выздоровления.

Самолет авиакомпании Bek Air, летевший по маршруту Алматы – Нур-Султан утром 27 декабря, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное здание.

Всего на борту было 93 пассажира, среди них три младенца, а также пять членов экипажа. При крушении погибли 12 человек.