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  29 декабря 2019
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Мирзиёев посетил несколько предприятий в СЭЗ «Навои»

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 декабря прибыл в Навоийскую область и ознакомился с проектами в свободной экономической зоне «Навои».

Деятельность и возможности организованной в 2009 году СЭЗ были расширены согласно постановлению президента от 5 июня 2018 года. В одном только текущем году число резидентов этой зоны увеличилось на 27 и достигло 66. Общая стоимость проектов превысила 437 миллионов долларов.

В числе субъектов экономической зоны - общество с ограниченной ответственностью «National plast». Предприятие общей стоимостью почти 16 миллионов долларов выпускает профили из поливинилхлорида. В нынешнем году здесь произведено более 10 тысяч тонн продукции.

В ходе посещения СЭЗ Шавкат Мирзиёев побывал и на площадках общества с ограниченной ответственностью «Green Line Profil» на территории.

Предприятие общей стоимостью почти 40 миллионов долларов начало свою деятельность в 2018 году. Было создано 650 рабочих мест. В текущем году произведено 18,6 тысячи тонн продукции и осуществлен экспорт на 10 миллионов долларов. В следующем году планируется увеличить производство до более чем 22 тысяч тонн и довести экспорт до 14 миллионов долларов.

Глава государства ознакомился с образцами выпускаемой здесь продукции, поинтересовался ее качеством и географией экспорта.

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