По инициативе Шавката Мирзиёева и поддержке Алишера Усманова телеканалы Узбекистана покажут полная версию фильма «Минувшие дни»

CentralAsia (UZ) - На телевидении Узбекистана пройдет массовый показ полной версии легендарного фильма "Минувшие дни", сообщили местные СМИ.



29 декабря при поддержке правительства, агентства "Узбеккино" и 10 национальных телеканалов организуют акцию по одновременной трансляции полной версии фильма "Минувшие дни". Показ фильма, снятого по роману выдающегося писателя Абдуллы Кадыри, приурочен к 125-летию со дня рождения писателя.

По инициативе президента Шавката Мирзиёева, полная версия всенародно любимого фильма «Минувшие дни», созданного в 1969 году известным режиссёром Юлдашем Агзамовым отреставрирована и оцифрована с негативной кинопленки и передана в Узбекистан 27 декабря 2019 года. Беспрецедентная акция осуществлена при поддержке известного мецената Алишера Усманова и стала первым шагом по реализации национального проекта по возврату оцифрованных версий шедевров национального кинематографа из российского кинофонда. Показ фильма стартует в 8 утра в эфирах государственных и негосударственных телеканалов в следующем порядке:

1. Телеканал «Узбекистан» - в 21.40 (на узбекском языке)

2. Телеканал «Ешлар» - в 10.20 (на узбекском языке)

3. Телеканал «Махалля» - в 18.30 (на узбекском языке)

4. Телеканал «Оилавий» - в 13.10 (на русском языке)

5. Телеканал "Маданият ва маърифат" - в 15.10 (на узбекском языке)

6. Телеканал "Кинотеатр" - в 16.40 (на узбекском языке) и в 20.10 (на русском языке)

7. Телеканал “Sevimli” TВ - в 10.00

8. “Менинг юртим” ТВ - в 22.30

9. “Зур” ТВ - в 11.00

10. “Миллий” ТВ - в 08.00