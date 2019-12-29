Мальчик Али из Нур-Султана встретился с Криштиану Роналду

CentralAsia (KZ) - Али Турганбеков из Нур-Султана, родившийся без ног, встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, ныне выступающим за "Ювентус", сообщает Tengrinews.kz.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 28 Дек 2019 в 2:37 PST

Али поиграл с Роналду в футбол, обнялся со своим кумиром и подарил ему казахстанский шоколад. Также Криштиану Роналду расписался для Али на мяче. Все это запечатлено на видео, которое появилось в Instagram казахстанца. Кадрами со встречи Али и Роналду, снятыми немного с другого ракурса, поделился чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. "Вот почему ты лучший в мире. Большое спасибо, Роналду. Ты сделал моего брата счастливым", - написал Хабиб в подписи к своему посту в Instagram.