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  29 декабря 2019
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Мальчик Али из Нур-Султана встретился с Криштиану Роналду

CentralAsia (KZ) -  Али Турганбеков из Нур-Султана, родившийся без ног, встретился со звездой мирового футбола Криштиану Роналду, ныне выступающим за "Ювентус", сообщает Tengrinews.kz.

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Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 28 Дек 2019 в 2:37 PST

Али поиграл с Роналду в футбол, обнялся со своим кумиром и подарил ему казахстанский шоколад. Также Криштиану Роналду расписался для Али на мяче. Все это запечатлено на видео, которое появилось в Instagram казахстанца. Кадрами со встречи Али и Роналду, снятыми немного с другого ракурса, поделился чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. "Вот почему ты лучший в мире. Большое спасибо, Роналду. Ты сделал моего брата счастливым", - написал Хабиб в подписи к своему посту в Instagram.

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Публикация от Ali Turganbekov (@ali_amir_happy) 28 Дек 2019 в 1:44 PST

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That’s why you the best in the world. _ Thank you so much @cristiano You make my brother happy @ali_amir_happy

Публикация от Khabib Nurmagomedov (@khabib_nurmagomedov)28 Дек 2019 в 1:47 PST

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