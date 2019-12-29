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  29 декабря 2019
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Администрация Нур-Султана взяла на себя организацию похорон погибших при крушении самолета

CentralAsia (KZ) -  Акимат Нур-Султана взял на себя организацию похорон погибших при крушении самолета Даны Кругловой и Арман Исиной, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима столицы Акмарал Олжабаеву в Facebook.

"Накануне аким столицы посетил семьи погибших при падении самолета под Алматы. Алтай Кульгинов выразил соболезнования семьям Даны Кругловой и Арман Исиной. Акимат Нур-Султана взял на себя организацию похорон. Родственникам и близким оказывается психологическая помощь", - сообщила Олжабаева. Она добавила, что по поручению Главы государства семьям погибших будет выделено по 4 миллиона тенге. Церемония прощания с Даной Кругловой и Арман Исиной началась сегодня в 10 часов.

Напомним, в пятницу утром поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже были опубликованы фотографии разбившегося самолета. В МВД сообщают о гибели 12 человек.

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