Отец спасенного малыша в Алматы: "Положил его на грудь жены и помог другому пассажиру"

CentralAsia (KZ) - 5-месячный грудничок, которого с места крушения самолета под Алматы вынес полицейский, вместе с папой и мамой находятся в одной больнице.

Отец семейства - Ахболат Даваа - чувствует себя намного лучше и смог дать комментарий журналистам, передает Tengrinews.kz.

Мужчина рассказал, что с супругой и маленькой дочерью они возвращались домой в Нур-Султан из отпуска (полицейский, который передал ребенка скорой, думал, что нес на руках мальчика - прим. авт.). За день до произошедшего все вместе гуляли на Шымбулаке. В день вылета настроение у членов семьи было хорошее.

"Мы с супругой и дочерью сели в десятый ряд, на места А и В. Я сел у окна, чтобы ребенка не продул ветер. Все произошло так быстро. Я не понял, взлетели мы или нет. Но почувствовал, что самолет задевает землю. Затем был сильный удар. Когда я очнулся, сразу не понял, что произошло, вокруг все было темно. Во рту и все лицо было в пыли. Я хотел встать, но не смог. Затем понял, что пристегнут. Отстегнув себя, я помог жене, которая сильно стонала от боли. Вытащил ее из самолета. Начал искать дочь. У нее была белая куртка, и я быстро ее нашел. Но сначала мне показалась, что она мертва, не подавала признаков жизни. Я начал прятать ее от жены, чтобы не показывать, что с ней случилось. Лишь когда я прижал ее к груди, она начала плакать. Я обрадовался и положил ее на грудь супруги. Затем я помог другому человеку выбраться. К нам прибежали люди из ближайших домов, которые сказали, чтобы мы зашли в дом и погрелись", - вспоминает пассажир лайнера.

Мужчина также поделился тем, что переживает за супругу. Сейчас она находится в реанимации, ее состояние остается стабильным. "Слава богу, я желаю скорейшего выздоровления своей супруге. Но я не радуюсь из-за того, что остался в живых. Я приношу свои соболезнования родным погибших пассажиров. Скорблю вместе с ними. Моя дочь сейчас тоже в больнице, вместе с ней сейчас моя сестра. Благодарю врачей за их заботу", - подытожил Ахболат Даваа.

Всего в Алматинской многопрофильной клинической больнице находятся пятеро взрослых, выживших в авиакатастрофе. Двое женщин лежат в реанимации, трое мужчин - в отделениях травматологии и нейрохирургии. "Первый вызов по поводу авиакатастрофы поступил на пульт 103 в 07.43 утра. Карета скорой медицинской помощи прибыла на место происшествия в 07.58, то есть в течение 15 минут. Всего были предоставлены 16 бригад скорой помощи. В АМКБ были доставлены 6 человек с различными травмами, среди которых была беременная женщина со сроком 19 недель. Из них 5 человек остаются на стационарном лечении", - сообщил руководитель Управления здравоохранения Алматинской области Бауыржан Ыскак.

Ранее сообщалось, что ребенка с места крушения самолета под Алматы вынес полицейский Жаксылык Султанов.