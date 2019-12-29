В Таджикистане победителя конкурса Central Asia Got Talent выгнали с работы

CentralAsia (TJ) - Чоршанбе Аловатов, 21-летний певец из Таджикистана, выигравший главный приз конкурса Central Asia Got Talent, был уволен с работы в Симфоническом оркестре при Исполнительном аппарате президента Таджикистана за неучастие в концертных мероприятиях. Об этом передает портал "Ахбор".

Чоршанбе учится в третьем курсе Института искусств и последний год работал солистом в этом оркестре. «Когда я участвовал в очередном этапе конкурса "Central Asia Got Talent” в Казахстане, после возвращения на моем месте работы мне заявили: "Ты нас не поставил в известность, а также пропустил несколько концертов. Так что, освобождай место”, - рассказал сам молодой певец в интервью местному изданию "Тоҷикистон”. "Таким образом, молодой певец потерял работу за то, что представлял Таджикистан в международном конкурсе, но он не падает духом. Он стремится к большой сцене”, - заключает издание.

Пока основным источником дохода для Чоршанбе, также как и для большинства других таджикских певцов, остаются выступления на свадьбах. Он сожалеет он том, что искусство в Таджикистана ценится очень низко.

«Иногда хозяева свадеб умоляют снизить цену. Если у человека нет финансовых возможностей, а такие случаи были, мы соглашаемся. Но печально то, что даже состоятельные люди пытаются торговаться. Они не понимают, что для выступления одной группы заняты не меньше 7-8 людей, что цены на музыкальные инструменты очень высоки. К тому же, каждые певец должен ежемесячно заплатить за патент”, - рассказал Чоршанбе Аловатов в своем интервью.

Ранеее он в интервью другим местным издания сообщил, что намерен часть денег, которые он получил за победу в Central Asia Got Talent, передать на лечение одной девочки, у которой проблемы со зрением.