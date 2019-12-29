На акции протеста в Париже вспыхнули беспорядки

CentralAsia (CA) - В субботу, 28 декабря, во Франции прошли акции протеста против повышения налога на топливо и экономической политики президента Макрона. Всего на улицы вышли более 100 тысяч человек, в Париже в акции протеста участвовали около восьми тысяч человек, передает currenttime.tv.



Демонстранты устроили беспорядки в районе Елисейских полей: они ломали автобусные остановки, разбивали витрины, забрасывали полицейских камнями и бутылками, сообщает BFM.

30 человек задержаны. Более 20 участников акции, а также шестеро полицейских получили ранения, сообщает Ledauphine.

Полиция применила слезоточивый газ и водометы против демонстрантов, которые пытались прорваться к президентскому дворцу.

Всего в субботу во Франции прошли более 1600 акций протеста, в них участвовали более 106 тысяч человек, сообщает BFM со ссылкой на министра внутренних дел Кристофа Кастанера. Задержаны 130 человек.

Протестующие, одетые в желтые светоотражающие жилеты, несли плакаты с надписями "Макрон – в отставку", "Макрон вор", пели государственный гимн.

Ожидалось, что в акции примут участие около 30 тысяч человек. Для поддержания порядка на улицы города вышли более трех тысяч полицейских.

В пятницу вечером в городе Анже на западе Франции полиция задержала 45-летнего мужчину, который требовал встречи "желтых жилетов" с президентом Эммануэлем Макроном. У него в руках была граната, пишет BBC. После нескольких часов переговоров мужчина сдался полиции.

Протесты проходят во Франции уже неделю. Причиной стало решение французских властей повысить в 2019 году налоги на дизельное топливо и бензин. В Париже этот шаг объяснили борьбой с загрязнением воздуха и заявили, что не намерены отменять решение о повышении налогов.

В прошлую субботу в протестах по всей стране участвовали около 300 тысяч человек. Участники акций в желтых светоотражающих жилетах блокировали участки дорог и доступ к заправочным станциям. Тогда не менее 409 человек пострадали, 282 человека были задержаны и двое погибли.