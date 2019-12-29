Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для иностранных резидентов ОАЭ

CentralAsia (UZ) - Согласно постановлению президента от 28 декабря 2019 года, были внесены изменения и поправки в постановление президента «О мерах по дальнейшему упрощению режима въезда в республику Узбекистан для граждан Объединенных Арабских Эмиратов» от 18 марта 2019 года, передает Kun.uz.

В документе говорится, что поправки направлены на дальнейшее привлечения прямых иностранных инвестиций в Республику Узбекистан, а также повышение инвестиционной привлекательности нашей страны для инвесторов из ОАЭ.

Согласно постановлению:

1. Фраза “граждане ОАЭ" дополнена предложенем “также иностранные граждане, которые стали резидентами ОАЭ”.

2. Пункт 1 изложен в следующей редакции:

«1. Безвизовый режим устанавливается для граждан Объединенных Арабских Эмиратов с 20 марта 2019 года, а также для иностранных граждан, которые стали резидентами Объединенных Арабских Эмиратов с 1 января 2020 года на 30 дней, со дня въезда в Республику Узбекистан. Иностранные граждане, которые стали резидентами ОАЭ, должны представить действительный вид на жительство в течение не менее 90 дней после въезда в Республику Узбекистан.