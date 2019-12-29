В Узбекистане 22-летняя студентка найдена повешенной в своем доме

CentralAsia (UZ) - В Карши 22-летнюю девушку, приехавшую на каникулы домой, нашли повешенной.

27 декабря гражданка Д.М., 1997 года рождения, проживавшая в селе Сарой Гузарского района Кашкадарьинской области, была найдена повешенной в своем доме. Об этом сообщил UzNews.uz, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, Д.М. являлась студенткой 4 курса Инженерно - экономического института города Карши и приехала домой на зимние каникулы.

Причины, по которым девушка покончила с собой, пока неизвестны.