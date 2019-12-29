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  29 декабря 2019
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В Туркменистане выбрали девиз 2020 года

CentralAsia (TM) -  2020 год в стране объявлен Годом «Туркменистан – родина Нейтралитета». Соответствующее Постановление принял 27 декабря Меджлис Туркменистана, сообщила пресс-служба национального парламента.

Как подчёркивается в документе, 12 декабря 1995 года – знаковая дата в исторической летописи Туркменистана. Наша страна является государством, чей нейтральный статус дважды признан соответствующими Резолюциями Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций, а 12 декабря объявлен Генассамблеей ООН по инициативе туркменского лидера Международным днём нейтралитета.

«В целях пропаганды крупных проектов и исторических программ, направленных на процветание страны, укрепление экономической мощи, улучшение условий жизни народа, разъяснение сути масштабных преобразований, внутренней и внешней политики государства, международных инициатив, а также в ознаменование 25-летия обретения Туркменистаном статуса постоянного нейтралитета и поддерживая инициативу Президента Гурбангулы Бердымухамедова, Меджлис постановил объявить 2020 год Годом «Туркменистан – родина Нейтралитета», – говорится в Постановлении национального парламента.

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