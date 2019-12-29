РФ подписала соглашение с Таджикистаном о работе мигрантов в России

CentralAsia (TJ) - Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об организованном наборе граждан этой республики на временную работу в России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 28 декабря.

Как передает ТАСС, соглашение было подписано 17 апреля в Москве. В частности, оно предусматривает, что компетентные органы Таджикистана берут на себя обязательства по подбору кандидатов на трудоустройство с необходимой квалификацией и опытом работы, в случае необходимости будут проводить профессиональную подготовку граждан, содействовать проведению для них экзамена по русскому языку, истории России и основам российского законодательства, проводить другую необходимую доиммиграционную подготовку, а также организовывать проезд до места осуществления ими временной трудовой деятельности и содействовать в возвращении трудящихся-мигрантов на территорию Таджикистана.

Министерство внутренних дел Таджикистана будет осуществлять проверку кандидатов на трудоустройство на предмет их нахождения в международном или межгосударственном розыске, а также наличия других причин, препятствующих выезду.

Особое место в соглашении занимает перечень обязательных требований к работодателю, участвующему в организованном привлечении трудящихся-мигрантов. К ним относятся обеспечение мигрантов безопасными условиями труда, обеспечение охраны труда и техники безопасности на рабочих местах; отсутствие неустраненных нарушений трудового и миграционного законодательства РФ; отсутствие несчастных случаев на производстве в течение года до даты изъявления желания принять участие в организованном наборе, а также отсутствие задолженности по заработной плате.