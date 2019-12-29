Восстановлена поминутная хронология авиакатастрофы под Алматы

CentralAsia (KZ) - Международный аэропорт Алматы представил поминутную хронологию авиакатастрофы.

"В случае любого ЧП очень важно не упустить время, действовать четко и слаженно. У служб Международного аэропорта Алматы, как у любого аэропорта мира, на такие случаи есть четкие инструкции и алгоритмы действий. Для того чтобы было полное понимание того, что происходило в первые минуты после катастрофы, приводим поминутную хронологию действий служб алматинского аэропорта", - говорится в сообщении аэропорта.

В 05.35 началась регистрация на рейс, в 06.35 ее окончание.

Завершение посадки было объявлено в 07.03.

Самолет взлетел в 07.21, в 07.22 борт пропал с радаров.

В 07.24 руководитель полетов объявляет тревогу для всего личного состава аварийно-спасательной команды аэропорта (в нее входят следующие службы: Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения (СПАСОП), медслужба, Служба организации пассажирских перевозок, Служба спецтранспорта, Аэродромная служба, Служба авиационной безопасности, Служба грузовых перевозок, Инженерно-авиационная служба).

В 07.27 аварийно-спасательная команда аэропорта собрана в квадрате 6 "К".

В 07.35 от руководителя полетов получена информация об авиационном происшествии в квадрате 20 "А".

В 07.36 на место авиапроисшествия прибывает первый пожарно-спасательный расчет СПАСОП аэропорта, передает информацию о разрушенном самолете в квадрате 18 "В" и начинает эвакуацию пассажиров.

В 07.38 на место прибывает полный состав ПСК СПАССОП и приступает к эвакуации пассажиров.

В 07.39 начальник СПАСОП запрашивает дополнительные силы медучреждений Алматы.

В 07.42 на место происшествия прибывает полный состав аварийно-спасательной команды аэропорта.

В 08.10 в терминал с места ЧП эвакуированы все пассажиры, способные самостоятельно передвигаться. По данным пресс-службы аэропорта, всего в первые минуты после ЧП на место прибыли 22 единицы спецтехники, 83 человека личного состава служб аэропорта.

Напомним, 27 декабря поступила информация, что самолет Bek Air с 93 пассажирами, вылетевший из Алматы, пропал с радаров. Позже были опубликованы фотографии разбившегося самолета. В МВД сообщили о гибели 12 человек.



