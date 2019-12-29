Во время масштабного теракта в Сомали погибли как минимум 90 человек

CentralAsia (CA) - Во время масштабного теракта в Сомали погибли как минимум 90 человек. В больницах оказались полторы сотни людей. Полиция предполагает, что мишенью террористов была налоговая служба, говорится в ТСН.19:30.

В столице Могадишо в воздух взлетела начиненная взрывчаткой машина. После взрыва повсюду сожженные каркасы авто. Черный дым поднимается на десятки метров. Люди в панике, на земле разбросаны окровавленные тела.

Полиция предполагает, что мишенью террористов была налоговая служба. Однако большинство жертв атаки - это студенты из расположенного неподалеку от вуза, правоохранители и минимум четверо иностранцев. Их гражданство пока не установили, однако в полиции предполагают, что это турецкие рабочие.

"Машина со взрывчаткой взорвалась на пропускном пункте. Взрыв привел к множеству смертей и травм. Количество погибших высока, но окончательных данных нет. Погибшие - это в основном ученики, которые ходили в школы и университеты", - говорит мэр Могадишо Омар Мохамуд Мохаммед.

Ответственность за нападение пока на себя никто не взял. Впрочем, правоохранители предполагают, что нападение могли совершить представители самого активного в Сомали террористической группировки "Аш-Шабаб", связанной с "Аль-Каидой". Именно он два года назад в 2017 году устроило в Могадишо двойной теракт, в котором погибли почти шесть сотен человек.