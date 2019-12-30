В Узбекистане блогершу Нафосат Оллашукурову выпустили из психдиспансера

Нафосат Оллашукурова

CentralAsia (UZ) - Блогершу из Хорезма Нафосат Оллашукурову 28 декабря выпустили из психиатрической клиники в Ургенче. Там ее удерживали целых три месяца по решению суда.

По словам руководителя базирующегося в Ташкенте общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмана Ташанова, специальная комиссия сочла, что необходимости в продолжении лечения Нафосат Оллашукуровой в психоневрологическом диспансере нет.

Отец Нафосат Оллашукуровой Болтабой Оллашукуров подтвердил информацию о том, что его дочь выехала из Хорезма в Ташкент, передает centralasian.org.

Ее адвокат Умид Давлатов сказал, что не владеет полной информацией об освобождении своей клиентки из психоневрологического диспансера.

Напомним, что в сентябре этого года 32-летняя Нафосат Оллашукурова была приговорена к 10-дневному административному аресту после освещения в соцсетях пешего хода в Ташкент хорезмского поэта и журналиста Махмуда Раджаба. Суд признал ее виновной в «мелком хулиганстве», «невыполнении законных требований сотрудника органов внутренних дел», «противодействии выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел» и «создании условий для проведения несанкционированных собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций».

Однако спустя три дня после ареста Оллашукурова была госпитализирована в Хорезмский областной психоневрологический диспансер в городе Ургенче.

В Генпрокуратуре Узбекистана заявили, что якобы через день после ареста у Оллашукуровой начались «психологические изменения». В документах психдиспансера сказано, что у женщины «наблюдаются психическое расстройство, признаки психопатоподобного синдрома, паранойяльного синдрома».

Отец Оллошукуровой, Болтабой Оллошукуров, ранее сообщал, что его дочь, учитель английского языка, никогда не страдала психическими расстройствами.

Ранее ряд авторитетных международных прессозащитных и правозащитных организаций («Комитет по защите журналистов», Хьюман Райтс Вотч и Amnesty International) выступили с заявлением в защиту Нафосат Оллашукуровой и призвали президента Узбекистана Шавката Мирзияева немедленно освободить блогершу и прекратить ее принудительное лечение.

Нафосат Оллошукурова на своей странице в Facebook’е, где у нее более четырех тысяч подписчиков, освещала вопросы, связанные с правами женщин и обвинениями в коррупции в адрес местных властей.