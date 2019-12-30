В Таджикистане арестовали организатора скандального концерта с фейковой Юлдуз Усмановой

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане началось расследование по факту обмана зрителей. 25 декабря, пришедшие на концерт с участием Юлдуз Усмановой, вместо нее увидели человека, который пытался сымитировать манеру поведения узбекской примадонны.

Следователями ОМВД по г. Истаравшану допрошены организаторы концерта, один человек задержан.

Скандальный концерт состоялся 25 декабря в ресторане «Садбарг» города Истаравшан. Пришедшие на выступление звезды узбекской эстрады говорят, что сразу заметили подвох – перед ними была не Юлдуз Усманова, а ее дешевая подделка. Сообщается, что билеты стоимостью в 350 сомони (около 35 долларов) на концерт с участием псевдо-Юлдуз приобрели более 100 человек.

Акбар Шарифов, пресс-секретарь УМВД по Согдийской области, 27 декабря в беседе с Радио Озоди сообщил, что в рамках расследования были допрошены несколько человек.

Среди них был и Шерзод, один из организаторов скандального концерта. «Меня и другого организатора концерта - Джамшеда пригласили в ОМВД по г. Истаравшану и допросили. После допроса меня отпустили, Джамшед – его настоящее имя Саиджон Ганиев - задержан», - сказал Шерзод.

По словам Шерзода, он отвечал за оформление зала и приглашение таджикского певца Хуршеда Муминджона. «Саиджон Ганиев говорил, что поедет в Ташкент за Юлдуз Усмановой. Но когда он привез совсем другого человека, все были потрясены», - рассказывает он.

Но самое большое разочарование ожидало таджикского певца Хуршеди Муминджона, который мечтал выступить на одной сцене с самой Юлдуз Усмановой. «Я сразу понял, что передо мной не Юлдуз… Но мне до сих пор не понятно – организаторы концерта обманули меня или сами были обмануты представителями Юлдуз Усмановой? С псевдо-Юлдуз я не успел пообщаться – исполнив несколько песен, она уехала», - говорит певец.

Какое наказание ждет организаторов скандального концерта, и будут ли возвращены деньги обманутым зрителям – пока неизвестно.

Юлдуз Усманова – самая популярная в Таджикистане узбекская певица. Сама примадонна признается, что никогда не считала Таджикистан соседним государством. «Таджикистан всегда был для меня дорог и любим. Также как дорога и любима для меня моя родина», заявила она журналистам накануне своего сольного концерта, которые состоялся два года назад в Душанбе.

В апреле этого года сольные концерты Юлдуз Усмановой прошли в трех крупных городах Таджикистана - Душанбе, Худжанде и Бохтаре.

Тем временем стало известно, что фальшивая Юлдуз Усманова была вовсе не женщина – на сцене ресторана «Садбарг» песни примадонны исполнял …узбекский пародист Рустамходжа Усмонов. На своей странице в "Инстаграме" пародист утверждает, что стал жертвой мошенничества некоего Джамшеда, пригласившего его на вечеринку в Истаравшане.