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  30 декабря 2019
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В Донбассе впервые за два года обменялись заключенными

CentralAsia (CA) -  Процедура обмена пленными между республиками Донбасса и Украиной состоялась 29 декабря под Горловкой, передает корреспондент ТАСС.

Количество удерживаемых лиц, которые в процессе обмена получили от Украины республики Донбасса, достигло 124 человек.

Предварительно сообщалось, что ЛНР получила 63 человека, а Донецк - 60. Таким образом, общее количество составляло 123 человека. Позже представители Украины передали еще одного человека.

Кроме того, пресс-служба офиса президента Украины подтвердила, что из республик Донбасса Киеву передано 76 человек: 25 из них находились в ЛНР, 51 - в ДНР.

В начале недели контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины согласовала его проведение до конца текущего года, что предусматривалось одним из пунктов итогового коммюнике саммита "нормандской четверки" в Париже.

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