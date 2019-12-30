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  30 декабря 2019
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Минздрав Узбекистана планируют с 2020 года работать без взяток

CentralAsia (UZ) -  Министерство здравоохранения Узбекистана объявило 2020 год годом борьбы с коррупцией. Об этом было заявлено в ходе внеочередного видеоселекторного совещания Минздрава.

25 декабря на заседании в Генеральной прокуратуре генпрокурор Нигматилла Юлдашев указал на многочисленные факты коррупции и нарушений в сфере здравоохранения.

Нигматилла Юлдашев также сообщил, что за последние два года 581 сотрудник системы здравоохранения был привлечен к уголовной ответственности за различные правонарушения, 114 из них – за коррупционные преступления.

Генпрокурор указал на коррупционные случаи в процессе найма сотрудников, в финансово-хозяйственной деятельности, в сфере оказания медицинских услуг и лекарственного обеспечения.

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