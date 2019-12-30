[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  30 декабря 2019
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта в России

CentralAsia (CA) -  Владимир Путин 29 декабря провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, передает пресс-служба Кремля.

В ходе разговоров был обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также стороны договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

27 декабря ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.

print
  • Узбекистан вводит 30-дневный безвизовый режим для иностранных резидентов ОАЭ
  • Администрация Нур-Султана взяла на себя организацию похорон погибших при крушении самолета
  • Во время масштабного теракта в Сомали погибли как минимум 90 человек



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189