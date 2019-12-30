Путин поблагодарил Трампа за помощь в предотвращении теракта в России

CentralAsia (CA) - Владимир Путин 29 декабря провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и поблагодарил его за переданную по линии спецслужб информацию, которая помогла предотвратить теракты в России, передает пресс-служба Кремля.

В ходе разговоров был обсужден комплекс вопросов, представляющих взаимный интерес, а также стороны договорились продолжать сотрудничество в борьбе с терроризмом.

27 декабря ФСБ задержала двоих россиян, намеревавшихся совершить теракты в местах массового скопления людей в Санкт-Петербурге на Новый год.